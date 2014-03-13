李克强：雾霾问题已成为重大民生问题 治理污染需要铁腕

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京3月13日 -中国国务院总理李克强周四表示，雾霾问题已成为中国重大的民生问题，要铁腕治污、严查违法排污、伤天害理的行为，希望政府、企业和民众一起努力、持续治污。
他在记者会上表示，对熟视无睹、监管不到位的监管者也要严肃追查责任。
“我们说要向雾霾等污染宣战，可不是说向老天爷宣战，而是要向我们自身粗放的生产和生活方式来宣战。”李克强称。
他认为，对于雾霾人民群众不仅要提高自身防护意识，政府更应增加责任，今年中国政府将主动加大降耗力度，确定将能源消耗强度下降3.9%。
他并指出，雾霾的治理是一个长期的过程。
中国环境保护部部长周生贤周三称，中国政府最近采取拉网式环保检查督查发现，雾霾防治等环保政策执行目前存在企业偷排、地方政府保护、环保部门监管不力等问题。但环保政策效果也有起色，京津冀雾霾防治已经出现了积极变化。(完)
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。