李克强：雾霾问题已成为重大民生问题 治理污染需要铁腕

路透北京3月13日 -中国国务院总理李克强周四表示，雾霾问题已成为中国重大的民生问题，要铁腕治污、严查违法排污、伤天害理的行为，希望政府、企业和民众一起努力、持续治污。

他在记者会上表示，对熟视无睹、监管不到位的监管者也要严肃追查责任。

“我们说要向雾霾等污染宣战，可不是说向老天爷宣战，而是要向我们自身粗放的生产和生活方式来宣战。”李克强称。

他认为，对于雾霾人民群众不仅要提高自身防护意识，政府更应增加责任，今年中国政府将主动加大降耗力度，确定将能源消耗强度下降3.9%。

他并指出，雾霾的治理是一个长期的过程。

中国环境保护部部长周生贤周三称，中国政府最近采取拉网式环保检查督查发现，雾霾防治等环保政策执行目前存在企业偷排、地方政府保护、环保部门监管不力等问题。但环保政策效果也有起色，京津冀雾霾防治已经出现了积极变化。(完)

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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