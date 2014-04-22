礼来将以54亿美元现金收购诺华制药动物保健业务

新加坡库存原油3月销量创11个月高位 近半数流向中国
路透新加坡4月20日 - 3月从新加坡周边储油罐售出的原油升至11个月高位，其中近半数销往中国。在预计4月将有创纪录的原油船货运抵亚洲之前，贸易商亦在清空库存。
路透4月22日 -礼来(LLY.N)周二表示，将以54亿美元现金收购瑞士制药商诺华制药NOVN.VX的动物保健业务，以加强旗下部门Elanco并使其业务多元化。
礼来表示，计划以现有的约34亿美元现金并借款20亿美元支应交易。该公司并未透露这项交易的其他财务条款。
“动物保健对于礼来仍是具有吸引力的成长机遇。我们打算维持Elanco部门，并利用动物保健和人类保健业务之间的大量协同效应，”礼来执行长John Lechleiter说。
礼来预计在交易完成的三年内，每年将节省约2亿美元成本。该公司还预测，扣除整合成本，这笔交易将从2016年开始为现金获利作出贡献。
礼来表示，该交易预计将不会改变派息政策或目前的股票回购计划。
美银美林担任礼来的财务顾问，Weil,Gotshal & Manges为法律顾问。高盛为诺华制药的财务顾问，Freshfields Bruckhaus Deringer担任法律顾问。
此外，诺华制药表示，已同意以145亿美元购买葛兰素史克(GSK.L)的抗肿瘤药品。该交易包含多达15亿美元的阶段性付款。诺华制药称，将以71亿美元及特许权使用费用，向葛兰素史克出售除流感以外的疫苗业务。(完)
(编译 王翔琼；审校 张涛)
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