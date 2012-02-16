林书豪展现妙传功力 尼克斯七连胜

路透纽约2月15日电(记者 Larry Fine)---林书豪周三展示了其NBA魔幻征程中的另一利器--妙传助攻，帮助纽约尼克斯主场100-85击败萨克拉门托国王，尼克斯已取得七连胜。

林书豪在过去10天时间从无名小卒一跃成为NBA赛场明星控卫，他此役仅拿到10分，而在尼克斯之前连续六场胜利中他每场贡献都在20分以上，但他的妙传抢走了全场风头。

他全场共送出13次助攻，其中包括六次空中接力传球，帮助队友灌篮或轻松上篮得手，频频引起麦迪逊花园球场观众雷鸣般的欢呼。

“作为一位控卫，我近期的投篮得分确实很高了，”林书豪谈到之前的高得分表现时说。“我不认为那一定是好事。”

“我想(作为控卫)我更多的职责是为全队贡献，让全队找到节奏，特别是在我们另一位致命杀手安东尼回归後。届时我的得分会减少，而我的助攻会增加。”

林书豪帮助尼克斯全面开花，菲尔兹拿到15分为全队最高，诺瓦克拿到14分。尼克斯目前战绩15胜15负，胜率达到五成。（完）

编译：王燕焜

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