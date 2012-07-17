林俊母亲称肢解视频网上传阅如同儿子被一次次谋杀

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透7月16日电---中国遇害留学生林俊的母亲称，林俊遭残杀的视频被传到网上这一事实意味着他的儿子“被一次又一次的谋杀”。
林俊的母亲杜芝桂称，这样的犯罪行为正在破坏加拿大是一个安全祥和国度的形象。杜女士的儿子林俊32岁，今年5月在蒙特利尔遭杀害并被肢解。
警方指控加拿大色情演员马尼奥塔（Luka Magnotta）涉嫌杀害并肢解林俊，还记录犯罪过程传到网上。马尼奥塔面临一级谋杀指控。
杜女士接受加拿大广播公司采访时说：“（犯罪）视频被传到网上，这是最让我无法忍受的痛。视频被一遍又一遍的观看，就如同我儿子被一次又一次谋杀一样。”采访是在周一晚间播出的。
“他为何还要遭遇这样的事？如此残忍的视频怎能被传到网上？这对我的家人是天大灾难和痛苦，我觉得儿子还活着，但他却被那样杀害。”
马尼奥塔已於上月初在德国被捕并引渡回加拿大，但他对所有指控都辩称无罪。杜女士称，审理过程太过漫长，他们无法等待。“如此令人发指的罪行发生在加拿大，让我重新思考这是一个什麽样的地方，”她说。
杜女士和丈夫是从中国武汉赶到加拿大处理儿子遇害一事的。她称，还不知道要将儿子安葬在哪儿。
她表示说，当林俊从中国来到蒙特利尔Concordia大学读书时，他非常兴奋。
“他说，‘加拿大人非常友好，所有人来自不同地方，这里没有种族主义。’他告诉我不必担心他的安全，加拿大对移民而言是个非常安全的国家，”杜女士说。（完）编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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