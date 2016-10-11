福特豪华车品牌林肯第三季中国销售增长近两倍

路透底特律10月10日 - 福特汽车(F.N)周一表示，旗下豪华车品牌林肯(Lincoln)第三季在中国销售增加将近两倍，至8,546辆。

福特表示，今年前三季，林肯汽车在中国销售劲扬191%，至2.1万辆左右。

福特也表示，今年底林肯汽车销售门店料达到65家，2017年底达80家。

尽管销售攀升，但福特林肯汽车的销量仍落后于通用汽车(General Motors)(GM.N)及其旗下豪华车品牌凯迪拉克(Cadillac)，后者进入中国市场要早得多。凯迪拉克9月在华销售约为1.25万辆，增长63%。

2016年1-9月，凯迪拉克汽车在中国卖出约7.7万辆，增长35%，比林肯销售多出逾两倍。

福特表示，希望新款旗舰轿车Lincoln Continental的推出能够提振中国市场销售，这款车将于第四季在中国开卖。(完)