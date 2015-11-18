福特林肯品牌最畅销车型MKZ将改变外观

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透11月18日 - 福特汽车(F.N)旗下的林肯品牌将改变其汽车外观，从其最畅销的MKZ车型开始。
福特计划在周三举行的洛杉矶汽车展上发布变换风格后的2017款林肯MKZ，这是新设计的首个生产版本。林肯车的新外观始于今年早些时候的Continental概念车，引来外界将其与捷豹和宾利等英国豪车品牌相比较。
2017款MKZ的发动机为3.0升，通过全轮驱动系统提供400马力。MKZ目前的六缸发动机提供300马力。
新款MKZ内部设计也会有改变，并有可选择的防撞技术以及走走停停交通状况中自动减速和加速的选择性功能。
MKZ将与通用汽车(GM.N)凯迪拉克ATS、宝马(BMWG.DE)3系、戴姆勒(DAIGn.DE)梅赛德斯奔驰C级和奥迪(NSUG.DE)A4竞争，这些紧凑型豪车的售价介于3.6-5万美元。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。