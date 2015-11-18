福特林肯品牌最畅销车型MKZ将改变外观

路透11月18日 - 福特汽车(F.N)旗下的林肯品牌将改变其汽车外观，从其最畅销的MKZ车型开始。

福特计划在周三举行的洛杉矶汽车展上发布变换风格后的2017款林肯MKZ，这是新设计的首个生产版本。林肯车的新外观始于今年早些时候的Continental概念车，引来外界将其与捷豹和宾利等英国豪车品牌相比较。

2017款MKZ的发动机为3.0升，通过全轮驱动系统提供400马力。MKZ目前的六缸发动机提供300马力。

新款MKZ内部设计也会有改变，并有可选择的防撞技术以及走走停停交通状况中自动减速和加速的选择性功能。

MKZ将与通用汽车(GM.N)凯迪拉克ATS、宝马(BMWG.DE)3系、戴姆勒(DAIGn.DE)梅赛德斯奔驰C级和奥迪(NSUG.DE)A4竞争，这些紧凑型豪车的售价介于3.6-5万美元。（完）