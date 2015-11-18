福特林肯品牌最畅销车型MKZ将改变外观

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月18日 - 福特汽车 旗下的林肯品牌将改变其汽车外观，从其最畅销的MKZ车型开始。
福特计划在周三举行的洛杉矶汽车展上发布变换风格后的2017款林肯MKZ，这是新设计的首个生产版本。林肯车的新外观始于今年早些时候的Continental概念车，引来外界将其与捷豹和宾利等英国豪车品牌相比较。
2017款MKZ的发动机为3.0升，通过全轮驱动系统提供400马力。MKZ目前的六缸发动机提供300马力。
新款MKZ内部设计也会有改变，并有可选择的防撞技术以及走走停停交通状况中自动减速和加速的选择性功能。
MKZ将与通用汽车 凯迪拉克ATS、宝马 3系、戴姆勒 梅赛德斯奔驰C级和奥迪 A4竞争，这些紧凑型豪车的售价介于3.6-5万美元。（完） 编译：李富强 发稿：程芳
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。