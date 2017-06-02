林德和普莱克斯同意合并案 创造全球工业气体领导企业

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透法兰克福/慕尼黑6月1日 - 德国工业气体集团林德(Linde)(LING.DE)和美国同业普莱克斯(Praxair)(PX.N)的董事会周四投票通过合并，创造出一家730亿美元的全球工业气体领导企业。这可能是业界一波整并潮中的最新一桩，这波整并潮已使工业气体市场高度整合。
这桩交易结合了普莱克斯的营运效率和在美洲的实力，以及林德的领先技术和在欧亚的强劲影响力，新公司实力将赶上主要竞争对手--法国的Air Liquide (AIRP.PA)。
董事会通过合并的消息激励普莱克斯股价在美国市场创新高，最高来到136.47美元；终场收高1.36%报134.09美元。
这桩持股对等的全股票交易意味着林德公司前执行长Wolfgang Reitzle的胜利。他回到林德担任董事长，以完成这桩交易。交易仍需获得普莱克斯多数股东的批准。
林德的股东不需对交易进行投票，但需提供75%的股份，以便顺利完成交易。
新的控股公司将在爱尔兰组建，那里的员工在公司策略问题上没有共同决定权，这与德国的情况不同。包括董事会议在内的多数公司治理活动将在英国进行。
两家公司将合并三年内的成本节省目标从10亿美元调升至12亿美元，包括已经推进的效率提升计划。
两家公司表示，合并交易料将在2018年下半年完成。
林德股东每一股将可获得1.54股新公司股票，而普莱克斯股东的新旧换股比例为一比一，从而令二者在新公司的最终持股比例约为50:50。
林德和普莱克斯的执行长将于周五0900GMT在慕尼黑举行记者会。(完)
(编译 张若琪/徐文焰；审校 李婷仪/许娜)
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