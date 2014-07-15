即时通讯公司Line提交IPO申请 估值约100亿美元--消息

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透东京7月15日 - 知情人士称，日本即时通讯公司Line约在两周前向东京证交所提交了首次公开发行(IPO)申请，估值超过1万亿(兆)日圆(98.5亿美元)。
该人士称，Line已经接洽野村控股集团(8604.T)来承办IPO，并称该公司正考虑在东京和纽约两地上市。Line所有方为韩国Naver Corp(035420.KS)。
Line已经快速成长，在亚洲和拉美地区享有广泛人气，全球下载量超过4.8亿次。(完)
(编译 朱晓军；审校 王洋)
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