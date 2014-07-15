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国际财经 | 2014年 7月 15日 星期二 16:05 BJT

即时通讯公司Line提交IPO申请 估值约100亿美元--消息

路透东京7月15日 - 知情人士称，日本即时通讯公司Line约在两周前向东京证交所提交了首次公开发行(IPO)申请，估值超过1万亿(兆)日圆(98.5亿美元)。

该人士称，Line已经接洽野村控股集团(8604.T)来承办IPO，并称该公司正考虑在东京和纽约两地上市。Line所有方为韩国Naver Corp(035420.KS)。

Line已经快速成长，在亚洲和拉美地区享有广泛人气，全球下载量超过4.8亿次。(完)

(编译 朱晓军；审校 王洋)

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