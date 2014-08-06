（更正）社交通讯服务公司Line将设立新基金 用以开发手机游戏

(更正：因原文有误，第二段措辞修改为“将成立”而非“已经成立”)

路透东京8月6日 - 日本社交通讯服务公司Line Corp周三表示，将投资100亿日圆(9,750万美元)创立一个新的手机游戏开发基金，目前该公司寻求增强其游戏部门并扩展海外业务。

公司表示，将成立Line Ventures，负责运营新游戏基金LINE GAME Global Gateway。该新基金将允许日本的手机游戏开发商获得财务援助，用以开发手机游戏。

Line的母公司是韩国门户网站运营商Naver Corp (035420.KS)。(完)

(编译 王兴亚；审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。