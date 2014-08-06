（更正）社交通讯服务公司Line将设立新基金 用以开发手机游戏

专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
(更正：因原文有误，第二段措辞修改为“将成立”而非“已经成立”)
路透东京8月6日 - 日本社交通讯服务公司Line Corp周三表示，将投资100亿日圆(9,750万美元)创立一个新的手机游戏开发基金，目前该公司寻求增强其游戏部门并扩展海外业务。
公司表示，将成立Line Ventures，负责运营新游戏基金LINE GAME Global Gateway。该新基金将允许日本的手机游戏开发商获得财务援助，用以开发手机游戏。
Line的母公司是韩国门户网站运营商Naver Corp (035420.KS)。(完)
(编译 王兴亚；审校 石冠兰)
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路透新加坡4月25日 - 能源与大宗商品贸易商维多公司的亚洲部门负责人周二称，油价2017年可能在每桶约51-64美元的区间波动，受供应过剩影响，不大可能触及每桶70美元。
路透东京4月25日 - 日本央行总裁黑田东彦周二表示，20国集团(G20)及国际货币基金(IMF)官员均认可，日本央行实施量化宽松是为了达成通胀目标。