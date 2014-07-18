Naver旗下即时通讯公司Line在美国申请IPO

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透首尔7月18日 - 彭博周五报导称，韩国Naver Corp (035420.KS)子公司即时通讯公司Line Corp申请在美国进行首次公开发行(IPO)，该公司总部设在日本。
Naver周三称，Line已在东京申请上市。Naver当时表示，Ling也在考虑只在美国上市，还是在美国和日本两地进行IPO。
Line和Naver拒绝对该报导置评。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 戴素萍)
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路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
路透东京4月14日 - 据了解进展的人士透露，日本高田的潜在援助方已经延长有关收购该公司的谈判。