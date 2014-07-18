Naver旗下即时通讯公司Line在美国申请IPO

路透首尔7月18日 - 彭博周五报导称，韩国Naver Corp (035420.KS)子公司即时通讯公司Line Corp申请在美国进行首次公开发行(IPO)，该公司总部设在日本。

Naver周三称，Line已在东京申请上市。Naver当时表示，Ling也在考虑只在美国上市，还是在美国和日本两地进行IPO。

Line和Naver拒绝对该报导置评。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 戴素萍)

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