专栏节选：线性成长的迷思--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月19日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

从小我们就被教导要为未来的事「未雨绸缪」，会有这样的想法，主要是我们以为，任何事物都将以「线性」发展。但真实世界里，线性发展的状况极少发生，更多时候，是以数学里的对数(logarithmic)和指数(exponential)形式呈现。理解这个原则，将有助于我们在自我及企业的成长。

要进步就会经历成长曲线，试想，每天跑步并做记录会发现，经过数周的痛苦训练后，会有很大的进步，再经过一段时间，进步的幅度减少了，随着技巧日益熟练，要再进步也愈来愈困难。优秀的运动员投入极大的努力，也只能再往前进步一点点，但菜鸟只要稍加练习，便有长足的进步。这就是对数式成长，也就是初始时进步很大，但接下来的进步就愈来愈困难了。

假若你架设一个网站，初期网站流量成长非常慢，但在使用者口耳相传下，会员数快速增加、流量加速成长，这是指数型成长模式。生活中，一切事物的发展模式，不是呈对数型就是指数型，或是两者兼具。然而，我们似乎倾向预期事情的发展会与过去一样，以致我们在设立目标和执行目标上，犯了一些错误。

第一种错误形态是，当实际为对数成长时，却假设为线性成长。这意味着对长期展望抱持过度自信，因为短期成功来得如此容易。若不能谨慎地脱离舒适圈，便很容易出现成长停滞的状况。这也表示要跌回原点更容易，只要有所闪失，很快就被打回原形。

另一方面，指数型成长的领域，也常见轻易放弃的案例；人们依能力进行线性评估，但往往在指数型成长曲线来临前就放弃了。关键在于，努力投入却看不到回报，即使方向是正确的。我们常看到那些成功的故事，好像都是一夕间得来似的，却忽略了故事主角背后多年的辛酸历程。指数型领域通常植基于因果循环。以钱滚钱较容易的部分原因是，人们较愿意给富人更多的机会。而对数型领域中，一旦那些「撇步」用完后，报酬率便逐渐递减，若不改变，愈是努力，回报愈少。

对数型领域有两大心智模式。刚开始是高成长阶段，重点要放在维持长期的习惯；面对开头的快速成长，要谨慎小心，以免一失足又回到原点。在之后的低成长阶段，重点要放在打破旧习惯，努力让自己脱离既有的舒适圈。

在指数型成长领域，保持弹性和忍耐力则是关键；由于曲线的初始阶段，看不到什么成绩，甚至常是负值，因此需要持续性地努力投入。企业家通常会陷入自我迷思中，这样有助掩盖负向环境，直至达到指数型成长的部分为止。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。 2.以上的评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

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