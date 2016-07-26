企业并购：芯片制造商Analog Devices将以约148亿美元收购同业Linear

路透7月26日 - 芯片(晶片)制造商Analog Devices 周二表示，将以大约148亿美元收购同业Linear Technology ，这是过去两年席卷半导体行业的整合潮中的最新一笔交易。

Analog打算通过收购Linear来提高利润率，并提高其在分散的模拟芯片市场中的份额。

“我们具有高度互补性的行业领先产品组合，将使我们能够解决客户在现实世界与数字世界交汇口处遇到的最大、最复杂的挑战，”Analog执行长Vincent Roche在声明中称。

由于业务利润率很高而且拥有工程人才，Linear被视为半导体行业最具吸引力的收购目标之一。分析师很早以前就认为，Analog或德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 对Linear垂涎三尺。

Analog表示，将以每股46.00美元现金加0.2321股自身股票换取一股Linear股票。这种股票加现金的收购报价对Linear股票的估值大约为每股60美元，较其周一收盘价溢价24%。

两家公司表示，根据协议，合并后的公司价值约300亿美元。两家公司合并后成立的新公司合计营收将达50亿美元。彭博率先报导了这宗合并交易。

Linear股价周二收高近29%，报62.49美元，为2001年以来最高。Analog股价跳涨至52周高位。

交易完成后，Analog经调整的每股获利和自由现金流预计都将马上提高。(完) (编译 许娜；审校 汪红英)