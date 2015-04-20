李宁称第四季订货会订单录得10-20%按年增长

路透香港4月20日 - 中国主要运动品牌--李宁有限公司(2331.HK)周一表示，今年第四季度订货会订单录得10-20%的低双位数按年增长；至于今年首季的同店销售则有中单位数按年升幅。

李宁的声明表示，以吊牌价计算，特许经销商于订货会之李宁品牌产品订单已连续六个季度录得按年增长。

截止今年3月底止季度，李宁品牌产品于整个平台之同店销售增长按年录得中单位数升幅。就渠道而言，零售（直接经营）及批发（特许经销商）渠道均按年录得中单位数升幅。

于3月底止，李宁品牌于中国店铺数量共计5,592间，较上一季末净减少34间，及较去年同期净减少135间。

受行业库存高企及市场竞争激烈影响，李宁去年度录得净亏损7.81亿元人民币，连续三个年度亏蚀。但公司此前预期，今年将是重新步入发展的起步完年，包括产品、渠道及零售运营能力在内三大运营支柱将是公司未来重点投入及打造的核心竞争力。

李宁早盘小幅收高0.45%，报4.48港元，过去一个月累计升逾22%。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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