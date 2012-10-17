李宁获非凡中国入股25.23%

路透香港10月17日电---中国主要体育品牌--李宁公司(2331.HK)周三宣布,体育顾问谘询及管理公司非凡中国(8032.HK)斥资13.59亿港元向公司主要股东李宁等买进25.23%权益,期以发挥两家公司协同效益.

在联交所创业板上市的非凡中国,主要股东为李宁(现任李宁公司执行主席)以及其兄李进.

非凡中国在联交所发布公告称,收购价格为每股5.1港元,较前一交易日溢价约5.59%;公司并将进行股份合并,将每五股合并为一股,收购款项将在"五合一"後发行新股,以及总本金7.8亿港元的永久性次级可换股债券支付.

非凡中国执行董事陈宁称,"我们视此项收购为长线的策略性投资,期望透过架构重组形成垂直控股架构,届时非凡中国作为一个综合平台,将持有更多元化的体育相关资源,促进非凡中国及李宁公司的业务及资源达致优势互补."

李宁表示,预计此交易不会导致集团的业务策略、管理及日常营运发生任何变动.

於周一起停牌的李宁,将於今日恢复交易,上周五收报4.83港元,过去一个月累计涨20%.

非凡中国在另一份新闻稿中指出,预计交易最迟在12月31日前完成.完成後,李宁及其家族在非凡中国的持股将由55.88%增至约70%.

在中国本土体育品牌仍深陷库存高企以及折扣战泥淖之际,今年获得私募基金TPG和新加坡政府投资公司(GIC)的李宁,正在私募基金股东主导下,进行一连串改革.

继前任行政总裁张志勇7月离任後,执行董事兼首席财务官锺奕祺将在下月初辞职,同时公司秘书李红亦已辞职.

李宁上半年的净利大减85%,至4,430万元人民币,公司并预警全年业绩将亏损,将为上市以来首见.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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