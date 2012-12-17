李宁清理库存将致全年业绩重大亏损

路透香港12月17日 - 中国主要体育品牌--李宁公司(2331.HK)周一宣布,将实施大规模的一次性渠道复兴计划,以期解决销售渠道包括过量库存等问题,预计所需费用约14-18亿元人民币,而这将导致公司于截至12月底止的年度录得大幅亏损.

李宁的声明称,公司先前通过批发式的运营令其于中国体育用品行业迅速扩张行销网路,抢占市场份额.然而最近几年,整个行业的增长速度迅速下滑并出现饱和迹象,这种模式已不再适合行业发展.此外,过度扩张导致经销商库存增加,对零售店舖的店效和盈利能力造成不利影响,并导致零售店舖现金流和财务状况持续恶化.

"管理层认为减少陈旧存货、改善产品新鲜度、优化产品采购以及合理化销售渠道,是恢复本集团销售渠道的最佳途径."李宁称.

为实现这一目标,该公司制定了名为"渠道复兴计划",以新的产品组合替代旧库存,以更好地迎合客户的需求,并帮助销售渠道伙伴加强财务状况及现金流.

李宁董事会已批准了该渠道复兴计划,并预期将产生一次性费用介于14到18亿元人民币.而这笔费用将令公司2012年度的业绩出现重大亏损.公司于8月份公布上半年业绩时已曾预期2012年度业绩将亏损.该公司上半年净利仅为4,400万元,按年大减85%.2011年度净利为3.86亿元.

李宁上周五收报4.89港元,过去一个月累计升逾7%.(完)

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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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