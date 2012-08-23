李宁公司预警全年亏损 股价大跌

* 李宁预警全年亏损後大跌

* 可能为挂牌来首见亏损

* 分析师称行业挑战仍艰困

* 市盈率过高,股价料下修

路透香港8月23日电---中国主要运动品牌--李宁(2331.HK)周四股价大幅下跌,此前公司预警2012年度将出现挂牌以来首见亏损,令市场大感意外.市场人士指出,公司及行业前景仍然艰困,李宁股价料仍有下修压力.

尽管近期体育板块不时出现反弹涨势,但分析师指出,由行业龙头之一的获利预警反映出本土体育品牌零售商的库存泥淖仍不见底,而宏观经济不明更加深了零售商脱困的难度.

海通国际研究策略师黄薰辉说,"本土运动品牌竞争力下降,还有库存的问题,再加上耐克(NKE.N)以及阿迪达斯(ADSGn.DE)往二三线城市进攻,二线以下城市原本是这些本地品牌的优势,现在地盘也被抢.oversupply(供应过剩)、竞争激烈,让行业前景并不看好."

本地时间3:00时,李宁重挫4.97%至4.21港元,稍早大跌近7%至4.12港元,今年迄今跌幅已逾三成;大盘恒生指数.HSI午盘升0.93%.

中金公司分析员郭海燕在报告里指出,随着消费者需求多元化,整体运动用品市场规模已在缩小,市占率已达16%的李宁,未来营收要再成长较为困难.此外,国际品牌进入大众市场,李宁的中高端定位的策略失败,令净利润备受压力.

她认为,以一个零成长展望的公司而言,目前李宁市盈率(P/E)已属太高,股价有40%的下修空间.

李宁昨日收盘後公布,至2012年6月30日止六个月净利大减84.9%至0.44亿元人民币,营收按年减少9.5%至38.80亿元人民币.公司并预估2012年全年收入将进一步下降,全年将录得亏损,因将加速终端库存清理.

此将是这家以昔日体操王子--李宁为名的公司,2004年6月于香港挂牌以来首见亏损.公司同时在上半年净关闭了952间门店,令总门店数减少至7,303间;中期毛利率减少至44.2%,去年同期为47.3%.

李宁首席财务官锺奕祺在业绩发布後的记者会上称,"下半年毛利率跟上半年差不多,仍然有压力."

他同时表示,会视业务需要进行筹资,但现今尚无计划.

李宁今年获得私募基金TPG和新加坡政府投资公司(GIC)认购本金额7.5亿元人民币的可换股债券,控股股东李宁同时向TPG出售5.02%的上市公司股份.假如可换股债券获悉数兑换股份,TPG将持有李宁约1.42亿股,或12.1%的股份.

在前任行政总裁张志勇7月离任後,TPG合伙人金珍君获调任为执行董事兼执行副主席,与主席李宁共同带领公司执行改革.(完)

--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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