李宁预计2015年经营业绩转亏为盈 早盘初段一度冲高7%

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月6日 - 中国主要体育用品品牌--李宁有限公司(2331.HK)周三称，预计2015年的经营业绩转亏为盈，因销售收益及毛利增加，其股份早盘初段一度冲高7%。
李宁在联交所的声明称，预期截至2015年12月底止年度公司权益持有人应占盈亏将大致持平，上年同期则为净亏损7.8亿元人民币，惟2015年估计业绩并无计此前宣布出售于红双喜10%股权所产生的净收益，因交易尚未完成。
公司表示，“经营业绩预期实现转亏为盈主要由于2015年销售收益及毛利增加以及开支比率下降，这有赖集团致力提高直营店舖的经营效率及盈利能力、加强与渠道合作伙伴的长期合作关系以及拓展电商业务。”
李宁去年上半年的净亏损已大幅收窄，且除息、税、折旧及摊销前利润（EBITDA）及经营性现金流转为正数。
该股周三早盘初段一度涨逾7%，触及4.46港元的半年高位。香港时间10:09，升3.85%，报4.32港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。