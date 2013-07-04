韦德中国行为李宁代言 但球鞋供应短缺

NBA迈阿密热火名将韦德去年与中国品牌李宁签下数以百万计美元的代言合同后，周三首次以李宁代言人的身份访问中国，但“韦德之道系列篮球鞋”目前供应短缺。该产品在中国的零售店内正在缓慢补货，且暂时不会在美国市场大范围铺货。“我相信李宁品牌，与我的风格吻合，”韦德在北京的代言活动中表示。路透