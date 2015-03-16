李宁与小米手环第三季合推智能跑鞋 体育与智能硬件首次合作

路透上海3月16日 - 中国主要运动品牌--李宁有限公司(2331.HK)周一宣布，其与小米手环制造厂商华米科技近日达成战略协议，共同打造新一代智能跑鞋，首批产品将于第三季推出。这是国内体育和智能硬件跨界合作的先例，也宣告李宁公司正式进军智能运动领域。

李宁公司新闻稿称，双方通过一年的努力，将李宁专业运动实验室十几年积累的中国跑者数据和专业测试数据转化为一系列独特算法，由小米手环团队实现在鞋底的智能芯片中。

新闻稿指出，智能芯片通过采集跑者运动数据和对跑姿和步态进行分析，为中国跑者提供专业而量体裁衣的指导。同时，合作产品还将与小米运动移动端APP相连，对跑者的运动过程和结果进行运动记录、步态分析，专业指导和里程换购。

新闻稿称，双方首批合作推出的两款跑鞋，一款是目前李宁顶级跑鞋烈骏的升级智能版，定价将不高于目前出售的普通烈骏版本；另一款是李宁的全新跑鞋款式，将创出智能鞋的价格新低。

华米科技是中国本土大型智能手机厂商小米科技[XTC.UL]的关联企业，聚焦于智能可穿戴产品。小米手环在上市后三个多月就突破100多万枚销量。华米科技亦推出了小米运动APP及云服务，已是中国最大的智能手环及互联网服务企业。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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