领展拟斥资40.6亿元人民币收购广州一购物商场项目

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港4月10日 - 以市值计亚洲最大房地产基金--领展房地产投资信托基金(0823.HK)宣布，将以约40.6亿元人民币的初步代价，收购一项位于广州的购物商场项目，为公司在内地的第三项投资物业。
领展的声明称，将收购的＂广州西城都荟广场＂，包含地库一层至三楼之商舖设施及地库一层及二层之泊车位。该物业在2011年落成。可租用总面积约为8.57万平方米。根据估值报告，该物业每月总收入约1,606万元。于今年2月末，物业约94.1%的可租用面积已租出。
卖方为Barrel Holdings (Cayman) Limited，由两家房地产基金North Haven Real Estate Fund和Gateway Real Estate Fund分别持有41.2%及58.8%股权。
领展表示，收购符合其现行投资策略，且广州市发展成熟，当地居民可支配收入不断提升。
领展上周五股价收报56.1港元。过去一个月累计升近8%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。