领展拟斥资40.6亿元人民币收购广州一购物商场项目

路透香港4月10日 - 以市值计亚洲最大房地产基金--领展房地产投资信托基金(0823.HK)宣布，将以约40.6亿元人民币的初步代价，收购一项位于广州的购物商场项目，为公司在内地的第三项投资物业。

领展的声明称，将收购的＂广州西城都荟广场＂，包含地库一层至三楼之商舖设施及地库一层及二层之泊车位。该物业在2011年落成。可租用总面积约为8.57万平方米。根据估值报告，该物业每月总收入约1,606万元。于今年2月末，物业约94.1%的可租用面积已租出。