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中国财经 | 2017年 4月 10日 星期一 09:35 BJT

领展拟斥资40.6亿元人民币收购广州一购物商场项目

路透香港4月10日 - 以市值计亚洲最大房地产基金--领展房地产投资信托基金(0823.HK)宣布，将以约40.6亿元人民币的初步代价，收购一项位于广州的购物商场项目，为公司在内地的第三项投资物业。

领展的声明称，将收购的＂广州西城都荟广场＂，包含地库一层至三楼之商舖设施及地库一层及二层之泊车位。该物业在2011年落成。可租用总面积约为8.57万平方米。根据估值报告，该物业每月总收入约1,606万元。于今年2月末，物业约94.1%的可租用面积已租出。

卖方为Barrel Holdings (Cayman) Limited，由两家房地产基金North Haven Real Estate Fund和Gateway Real Estate Fund分别持有41.2%及58.8%股权。

领展表示，收购符合其现行投资策略，且广州市发展成熟，当地居民可支配收入不断提升。

领展上周五股价收报56.1港元。过去一个月累计升近8%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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