社交网站LinkedIn推出中文版 进一步向中国扩张

路透旧金山2月24日 - 专业社交网站LinkedIn CorpLNKD.N周一推出中文版，加强在中国这一全球用户数量最大网络市场的扩张，不过该公司也承认，将必须对其网站上的一些用户言论进行管制。

LinkedIn执行长Jeff Weiner周一在博客中承认，该公司将不得不对用户张帖的一些内容进行审查，以遵守中国的法规。

但Weiner表示，向中国用户提供在线服务，好处超过上述那些忧虑。

”在中国提供服务会带来难题，但我们坚决推进显然是正确决定，“Weiner称。

外国网络企业在中国运营面临很多困难。

LinkedIn已在中国拥有逾400万使用其英文网站的用户，但该公司暗示，有意在中国进一步扩张。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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