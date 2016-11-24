独家：微软料将获欧盟核准收购领英--消息

路透布鲁塞尔11月23日 - 三位知情人士周三表示，微软(MSFT.O)以260亿美元收购社交网络领英(LinkedIn)的交易，在为了解决竞争疑虑而做出调整让步后，料将获得欧盟核准。

微软上周对欧盟执委会表示，收购后，将允许领英的对手能够进入其Outlook程式等软件，并让硬件制造商能选择是否在电脑上安装相竞争的专业社交网络。

第二个退让相当重要，因为微软与欧盟执委会在过去10年，针对微软将产品綑绑以围堵竞争对手的作法缠斗许久，并导致开罚逾22亿欧元。

消息人士表示，在对手和客户提供反馈后，微软稍做修改。由于事属敏感，消息人士不愿提供细节。

这是微软史上最大一笔收购，将为核心业务产品增加销售、营销和招聘服务，迎战下一世代的电脑计算市场。

但这笔交易遭遇监管层疑虑及社会大众对大数据的担忧，也担心一些企业可能利用收集到的大量信息扼杀竞争，也可能侵犯用户隐私。

美国的竞争对手Salesforce(CRM.N)批评该交易。该公司竞购领英失败，敦促监管部门应彻底研究反垄断及数据隐私问题，再决定是否批准。

欧盟执委会与微软都拒绝回应。执委会计划在12月6日之前决定是否批准。

美国、加拿大、巴西和南非当局已经批准，没有要求微软作出让步。

领英年营收达到30亿美元，大部分来自每月付费的求职者和招聘者。(完)