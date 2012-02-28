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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 28日 星期二 12:10 BJT

“林来疯”引燃商标之争

林书豪本赛季以火箭般速度从一位默默无闻的球员蹿升为全球知名人物，但江苏无锡日升体育用品有限公司早在一年半前就看到了林书豪身上的商机，并悄悄地以700美元把他的名字注册成了商标。中国工商总局的网站显示，日升体育申请的商标包括林书豪名字的变体：“林书豪 Jeremy S.H.L”。 路透

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