版本:
中国
中国财经 | 2017年 6月 15日 星期四 11:11 BJT

中国QFII A股基金5月平均业绩升2.31% 优于国内股票基金--理柏

路透上海6月15日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年5月的平均业绩升2.31%，前五月累计升7.55%，均优于国内股票型基金。

报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金5月平均业绩升0.68%，今年以来平均业绩累计升8.57%，亦均优于国内股票型基金。

中国各分类基金5月业绩多空互见，金融股票基金单月涨升3.25%，表现最佳；中国股票型基金单月平均下跌1.77%。今年以来则大中华股票基金表现最佳，平均业绩走升15.66%，中国股票型基金平均涨0.82%。

亚太主要股市5月涨跌互见，韩国KOSPI指数.KS11单月升幅以6.44%居主要亚太股市之冠，上证综指.SSEC单月下跌1.19%；今年以来以印度、香港、菲律宾及韩国四地市场指数表现最佳，今年以来升幅均逾14%，上证综指今年以来则仅微幅走升0.44%。(完)

(发稿 林琦; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐