中国QFII A股基金5月平均业绩升2.31% 优于国内股票基金--理柏

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透上海6月15日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年5月的平均业绩升2.31%，前五月累计升7.55%，均优于国内股票型基金。
报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金5月平均业绩升0.68%，今年以来平均业绩累计升8.57%，亦均优于国内股票型基金。
中国各分类基金5月业绩多空互见，金融股票基金单月涨升3.25%，表现最佳；中国股票型基金单月平均下跌1.77%。今年以来则大中华股票基金表现最佳，平均业绩走升15.66%，中国股票型基金平均涨0.82%。
亚太主要股市5月涨跌互见，韩国KOSPI指数.KS11单月升幅以6.44%居主要亚太股市之冠，上证综指.SSEC单月下跌1.19%；今年以来以印度、香港、菲律宾及韩国四地市场指数表现最佳，今年以来升幅均逾14%，上证综指今年以来则仅微幅走升0.44%。(完)
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。