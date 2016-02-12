最近一周投资者撤离保健与银行等类股转向避险资产--理柏

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
路透纽约2月11日 - 基金研究公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，由于全球市场走势仍不稳，投资者在最近一周从美国股票基金撤出资金，并投向美国公债、黄金和其他避险资产。
数据显示，2月10日当周股票基金流出15亿美元，为连续第六周资金外流。
一度表现耀眼的领域成为资金流出的重灾区。
理柏称，在2015年上扬的保健类股基金流出近20亿美元，遭遇1992年有记录以来最大规模的资金外流。金融与银行类股基金外流11亿美元，为去年8月以来最大外流规模。科技类股基金流出8.24亿美元，为连续第六周资金流出。
理柏称，应税债券基金当周吸引到16亿美元新资金，为连续第三周流入。其中12亿美元流入低风险的美国公债基金。
专注于投资级公司债的基金吸引到5.51亿美元，为11月以来首见资金净流入；但高收益债券基金出现10亿美元的资金外流。
贵金属类商品基金流入6.31亿美元，为连续第五周净流入。
部分投资者愿意承担风险。当周专注于海外股市的美国基金吸引到16亿美元资金，许多投资者增加对美国以外发达市场的投资。
理柏称，当周货币市场基金流出41亿美元。(完)
(编译 徐文焰；审校 许娜)
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
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