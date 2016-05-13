高收益和新兴市场股票基金遭遇1月来最大资金流出--理柏

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约5月12日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四发布数据显示，美国基金投资者在最近一周避开高风险押注，导致高收益债券基金和新兴市场股票基金遭遇1月以来最大规模资金外流。
理柏数据显示，高收益债券基金在5月11日当周流出19亿美元，为此类基金自1月以来的最大外流规模；另有14亿美元流出新兴市场股票基金，也是1月以来最高。
就连美国股票基金也未能幸免，遭遇61亿美元资金外逃。
在年初的激烈动荡后，市场回报已有所改善。但分析师称，投资者或许预期市场仍不平静，并对此作出应对。
“现在市场压倒一切的主题仍是避险，”德意志银行资产管理分支的一名上市交易基金(ETF)负责人Luke Oliver说。“当前全球存在很多不确定性。”
理柏称，中国股票基金当周流出8.18亿美元，为2013年6月以来的最大外流规模。
总体而言，应税债券基金当周共流出5.14亿美元，为六周来首次呈现净赎回。
投资级公司债基金和市政债基金继续受到追捧，缓和了投机性基金遭遇资金流出的冲击。市政债基金当周吸收12亿美元，创年内最高资金流入。
货币市场基金吸引到51亿美元，连续第三周资金流入。贵金属大宗商品基金有7.72亿美元流入。(完)
(编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。