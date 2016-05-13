高收益和新兴市场股票基金遭遇1月来最大资金流出--理柏

路透纽约5月12日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四发布数据显示，美国基金投资者在最近一周避开高风险押注，导致高收益债券基金和新兴市场股票基金遭遇1月以来最大规模资金外流。

理柏数据显示，高收益债券基金在5月11日当周流出19亿美元，为此类基金自1月以来的最大外流规模；另有14亿美元流出新兴市场股票基金，也是1月以来最高。

就连美国股票基金也未能幸免，遭遇61亿美元资金外逃。

在年初的激烈动荡后，市场回报已有所改善。但分析师称，投资者或许预期市场仍不平静，并对此作出应对。

“现在市场压倒一切的主题仍是避险，”德意志银行资产管理分支的一名上市交易基金(ETF)负责人Luke Oliver说。“当前全球存在很多不确定性。”

理柏称，中国股票基金当周流出8.18亿美元，为2013年6月以来的最大外流规模。

总体而言，应税债券基金当周共流出5.14亿美元，为六周来首次呈现净赎回。

投资级公司债基金和市政债基金继续受到追捧，缓和了投机性基金遭遇资金流出的冲击。市政债基金当周吸收12亿美元，创年内最高资金流入。

货币市场基金吸引到51亿美元，连续第三周资金流入。贵金属大宗商品基金有7.72亿美元流入。(完)