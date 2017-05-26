美国基金投资者连续第四周将从股票基金撤资--理柏

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约5月25日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏周四公布的数据显示，美国基金投资者对昂贵的股价持怀疑看法，连续第四周从美国股票基金撤资。
5月24日止当周，基金赎回101亿美元，为今年第二大单周资金流出规模，未能对股市构成支持。不过股市无视这种悲观预测，仍昂首创下纪录高位。
“大家似乎有些担心美国目前的政治风波，并乐见欧洲的一些经济增长数据，”理柏研究服务部主管Tom Roseen表示。
“他们看好部分风险资产，但他们改变做法，把资金投向美国以外的市场。”
欧洲股票基金吸引到5.87亿美元资金流入，为连续第13周资金流入。
新兴市场股票基金流入11亿美元，未受上周巴西股市遭大幅抛售的影响，穆迪近30年来首次调降中国评级也未带来冲击。
理柏称，最近一周应税债券基金吸引到24亿美元流入。其中，美国投资级公司债基金流入21亿美元资金。(完)
(编译 李爽 审校 白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。