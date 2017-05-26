美国基金投资者连续第四周将从股票基金撤资--理柏

路透纽约5月25日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏周四公布的数据显示，美国基金投资者对昂贵的股价持怀疑看法，连续第四周从美国股票基金撤资。

5月24日止当周，基金赎回101亿美元，为今年第二大单周资金流出规模，未能对股市构成支持。不过股市无视这种悲观预测，仍昂首创下纪录高位。

“大家似乎有些担心美国目前的政治风波，并乐见欧洲的一些经济增长数据，”理柏研究服务部主管Tom Roseen表示。

“他们看好部分风险资产，但他们改变做法，把资金投向美国以外的市场。”

欧洲股票基金吸引到5.87亿美元资金流入，为连续第13周资金流入。

新兴市场股票基金流入11亿美元，未受上周巴西股市遭大幅抛售的影响，穆迪近30年来首次调降中国评级也未带来冲击。

理柏称，最近一周应税债券基金吸引到24亿美元流入。其中，美国投资级公司债基金流入21亿美元资金。(完)