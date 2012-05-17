里皮签约执教广州恒大

路透5月17日电---新华社周四报道称，曾率领意大利队夺得2006年世界杯的里皮（Marcello Lippi）已经接下中超冠军球队--广州恒大的帅印。

新华社的报道称，里皮和恒大签署了一份为期两年半的合同，将接替韩国的李章洙执教恒大。（完）