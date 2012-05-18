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路透中文体育短讯 | 2012年 5月 18日 星期五 09:06 BJT

里皮签约执教广州恒大

新华社周四报道，曾率领意大利队夺得2006年世界杯的里皮已经接下中超冠军球队广州恒大的帅印。里皮和恒大签署了一份为期两年半的合同，将接替韩国的李章洙执教恒大。里皮昔日执教尤文图斯期间能率队多次取得意甲联赛和欧冠锦标。路透

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