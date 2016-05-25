印尼力宝集团将与两家中国公司投资140亿美元新建工业园区

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透雅加达5月25日 - 印尼大型企业力宝集团(Lippo Group)表示，将与两家中国公司合作，在西爪哇兴建一座投资额为190万亿(兆)印尼卢比(139.5亿美元)的工业园区。
中国企业一直在增加对印尼的投资，尤其是在基建领域。印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)政府将基建做为优先事项。
力宝集团在落款日期为5月24日的一则公告中称，旗下上市房地产开发公司--PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK.JK)将与深圳市盐田港集团和碧桂园(2007.HK)一道开发上述印尼-深圳工业园区。
力宝集团表示，该项目的“总投资额”将为190万亿印尼卢比，但未透露有关每家公司投资额、融资来源和何时完工的细节。
力宝集团说，这两家中国公司是帮助吸引其他大型中国企业赴印尼新建设施的“重要渠道”。
碧桂园的一位管理人士在短信中告诉路透，碧桂园已就该工业园区签署了谅解备忘录。这位人士因公司政策原因不愿具名，他也拒绝就投资规模置评，称条件和细节将取决于磋商。
未能立即联系到深圳盐田港集团就此置评。(完)
(编译 汪红英；审校 张明钧)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。