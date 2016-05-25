印尼力宝集团将与两家中国公司投资140亿美元新建工业园区

路透雅加达5月25日 - 印尼大型企业力宝集团(Lippo Group)表示，将与两家中国公司合作，在西爪哇兴建一座投资额为190万亿(兆)印尼卢比(139.5亿美元)的工业园区。

中国企业一直在增加对印尼的投资，尤其是在基建领域。印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)政府将基建做为优先事项。

力宝集团在落款日期为5月24日的一则公告中称，旗下上市房地产开发公司--PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK.JK)将与深圳市盐田港集团和碧桂园(2007.HK)一道开发上述印尼-深圳工业园区。

力宝集团表示，该项目的“总投资额”将为190万亿印尼卢比，但未透露有关每家公司投资额、融资来源和何时完工的细节。

力宝集团说，这两家中国公司是帮助吸引其他大型中国企业赴印尼新建设施的“重要渠道”。

碧桂园的一位管理人士在短信中告诉路透，碧桂园已就该工业园区签署了谅解备忘录。这位人士因公司政策原因不愿具名，他也拒绝就投资规模置评，称条件和细节将取决于磋商。

未能立即联系到深圳盐田港集团就此置评。(完)