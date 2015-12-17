全球流动性出现正式拐点 中国短期不宜降息--海通证券

路透北京12月17日 - 中国国内券商海通证券认为，美联储加息标志着全球流动性出现正式拐点，美国步入加息周期，下一次加息大概率在2016年4月份启动，本轮加息的终点或在2019年，最终联邦基金利率会达到3%-3.5%左右。

海通证券周三在研究报告中指出，美国加息加剧中国资金外流和汇率贬值压力，中国应多管齐下来应对：首先是稳住国内经济，其次是短期要稳住利率、不宜降息，应主要通过降准来对冲资金外流。

最后，中国还需要加快改革，提高经济效率，上周注册制、居住证制度和对央企“僵尸企业”的清理决心，都标志着改革在加快推进。

以下为海通证券报告要点摘录：

全球流动性：拐点出现！市场对美联储加息预期自14年就已产生，“狼来了”喊了一波又一波，然而美联储议息会议总让市场“大失所望”。今日凌晨，“狼”终于来了，标志着08年以来实施了7年的零利率政策正式终结。我们一直强调，美元是全球水龙头，其占全球外汇储备、外汇交易等的比重超过50%，因此美元加息标志着全球流动性出现正式拐点。

--加息路径：步入加息周期，16年至少还有两次加息。

美国是以内需为主的经济，历史经验表明，其加息政策主要关注国内经济变化，尤其是就业和核心物价走势。当前美国5%的失业率已经低于94和04年加息时的水平，虽然总体通胀依然较低，但持续改善的就业让美联储对于中期实现2%的通胀目标充满信心，这意味着美国具备启动一轮加息周期的条件。从过去5轮加息周期的经验看，每一次加息周期的累积加息幅度都超过300bp，结合议息会议最新点阵图和美国期货市场预测，下一次加息大概率在16年4月份启动，16年至少还有两次加息， 16年末的利率水平应在1%甚至以上，我们预测本轮美国加息的终点或在2019年，最终联邦基金利率会达到3%-3.5%左右。

--新兴市场：势必动荡，防范风险为先。

美元是全球“水龙头”，其加息标志着全球流动性拐点，80年代后美国5轮加息都引发了区域性金融危机，本轮或也难以幸免，因而16年美国加息是全球尤其是新兴市场最大的风险。马来西亚、阿根廷、智利、印尼、俄罗斯、巴西等国外债占外汇储备比重均在100%以上，风险值得警惕。

--外汇市场：美元短期走弱概率大，高息新兴货币获喘息，英镑、欧元或可反弹。

从近三次加息的经验看，加息前因预期效应美元指数大幅走强，加息后因预期兑现反而走弱。本轮在加息预期驱动下，美元指数从80左右一度飙升至100，加息兑现后走弱是大概率事件。而卢布、雷亚尔等高息新兴货币短期内在套息盘推动下存反弹机会。此外，欧洲经济也在复苏，市场也开始预期英国加息，未来英镑、欧元或将走强。

--资本市场：股债短期回落概率均较大，高度警惕垃圾债风险。

根据近三轮加息经验，受资金面收紧影响，加息后美国和新兴市场的股市、债市均可能走弱。此外，美联储加息意味着“便宜钱”时代将要结束，资产收益率回升，资金会向低风险资产转移，垃圾债可能会被“踩踏”式抛售。很多垃圾债又集中在大宗商品相关行业，风险更高，值得高度警惕。

--大宗商品：大宗市场或延续低迷，不排除阶段性反弹，生产国经济颓势短期难改。

今年以来，铁矿石、天然气、焦煤、原油、锌等价格跌幅均在30%以上，而短期中国需求下滑、供给过剩等利空因素均未改善，大宗商品或继续走弱。但不排除美元走弱带来大宗商品的阶段性反弹。大宗生产国长期接受大自然的“馈赠”，产业结构相对单一，大宗持续下跌令其出口恶化、经济下滑，进而导致资本外逃、货币贬值，而贬值又推升美元，带来大宗进一步下跌，短期内大宗生产国难以逃出这一“怪圈”。

--中国：贬值压力加大，降息空间受限，加快改革转型。

美国加息增加了美国资产吸引力，加剧资金外流和汇率贬值压力，因而我们应多管齐下来应对：一是稳住国内经济，11月工业投资出现底部反弹，助于增强对短期中国资产回报率的信心；二是短期需稳住利率、不宜降息，应主要通过降准来对冲资金外流。三是加快改革，提高经济效率，上周注册制、居住证制度和对央企“僵尸企业”的清理决心，都标志着改革在加快推进。（完）