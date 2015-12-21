中国大行资金供给有改善七天回购利率下行 MLF现身助增信心

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海12月21日 - 上周五中国央行进行千亿元中期借贷便利(MLF)后，银行间市场周一大行出资状况出现改善，七天期回购加权利率一度跌近10个基点(bp)，但随后跌幅收窄过半，隔夜品种利率亦因滚动操作需求不减而小涨。
交易员表示，央行维稳意图下，年底前即使还有新股发行等扰动因素，也未从根本上动摇稳定的流动性预期。目前来看，惟以信用债为抵押借入跨年资金可能略有难度，若想以好价格成交，需要提前布局。
北京一银行交易员称，“MLF肯定有用啊，大行现在出钱还可以。用利率债(抵押)借，七天基本加权成交。”
上周有800亿元人民币国库现金定存到期，但当周央行公开市场仅净投放100亿元。随着大型银行出资减少，市场流动性稍趋紧。在此情况下，央行上周五进行了1,000亿元中期借贷便利(MLF)，期限六个月，利率持平于3.25%。
年底前最后一批新股发行的八家企业中，七家网上申购日为周三(23日)，一家为周四(24日)。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
----------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.8321 1.8074 +2.47
七天CN7DRP=CFXS 2.3082 2.3510 -4.28
14天CN14DRP=CFXS 2.7417 2.7547 -1.30
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.3300 1.4650 +86.50
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9500 2.4200 +53.00
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0050 3.0000 +0.50
回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 1.8400 1.8200 +2.00
七天CN7DRPFIX=CFXS 2.4900 2.4500 +4.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 2.7400 2.7600 -2.00
Shibor
其中:隔夜SHICNYOND= 1.8430 1.8160 +2.70
七天SHICNYSWD= 2.3340 2.3180 +1.60
三个月SHICNY3MD= 3.0551 3.0501 +0.50
----------------------------------------------------------(完)
(发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)