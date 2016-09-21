《HOME专栏》锂应用正夯 供应面战争开始升温

图为用于数码相机的锂电池。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

撰稿 Andy Home

路透伦敦9月20日 - 锂热潮来袭。几乎每一天都有探勘业者声称有令人兴奋的发展，不论业者原本开采的矿脉是什么，但现在个个都带有挖掘出锂的前景。

今天轮到Premier African Minerals，该公司宣布“旗下津巴布韦(辛巴威)Fort Rixon附近的祖鲁锂项目(Zulu Lithium Project)2,500公尺挖掘计划有了正面发展。”

明天就换别家公司报喜了。

这看来像是所有人都试图搭上这波锂热潮，热潮的源头是特斯拉及其他发展电动汽车的先驱，锂价格急速上涨、且后势看俏更是推波助澜。

这波热潮是否会如泡沫般破灭，是各个社交媒体及网路论坛的热门讨论题材。

怀疑论者指出，像稀土等金属以往过度繁荣的泡沫，预示着今后可能会出现的情况。

而且有明显的相似性。虽然没人怀疑锂的需求前景，但有多少供应来满足需求却是很大的未知数。供应太少，还是最终像稀土那样太多呢？

回答这一问题的关键在于四大生产商的行为方式，这四大生产商目前主导着锂的供应局面。

他们中的一些目前已开始采取行动，首先是扩大并收紧对于锂供应链的控制。

**澳洲的整合控制潮**

西澳的Greenbushes矿场是全球最大的硬岩锂资源，也是上次锂生产企业中出现的整合潮的核心。

天齐锂业(002466.SZ)和Albemarle (ALB.N)是Greenbushes的联合所有人。前者在2013年收购了该矿场的前所有人Talison Lithium，后来又将49%的股份出售给了Rockwood Holdings。Rockwood Holdings在2014年归入Albemarle。

如今，两个合作伙伴似乎打算沿着下游供应链，扩张他们的版图。

天齐刚刚宣布，打算投资4亿澳元(3.06亿美元)，在西澳建一家把该矿场出产的矿产转化成高级别氢氧化锂的工厂。氢氧化锂用于汽车及储能电池。

Albemarle已签署最终协议，收购中国江西江锂新材料科技有限公司。Albemarle此前利用江锂的设施，付费精炼其在Greenbushes的矿石。

这宗交易预计2017上半年完成，将“加速我们占据锂行业增长的50%的战略目标”。

**智利锂行业洗牌**

天齐的雄心还不只是控制其本身的澳洲供应链。

该公司已宣布洽购智利化工矿业公司(SQM，Sociedad Quimica Y Minera)SQMa.SN打算出售的23%权益。SQM是全球知名盐湖提炼企业与锂盐供应商。

这个举动相当大胆。原本也想洽购SQM的另一家中国业者--宁波杉杉解释其撤回收购的原因时有保留地指出，是考虑到“交易的复杂性和不确定性。”

不过天齐求购SQM权益明显凸显其打算在业界再上一层楼的意图。

锂行业第四个巨头是FMC (FMC.N)。迄今为止该公司仍置身于近来的投资大战之外，至少目前选择沿着自体成长的道路走下去。

**扩充实力**

各家动作频频，反映出的是业内老牌厂商争抢市场地位，以及筑起防御工事以阻碍潜在的新厂商抢食锂市大饼。

隐含在防御工事中的喻义，在于四大厂商扩产及守住市占率的能力。

天齐锂业的澳洲新厂及Albemarle突然收购江西江锂，是建立在Greenbushes矿脉活动扩张的基础上。

Talison并未透露Greenbushes的产能或产出水准，但该公司财务长Lorry Mignacca向路透表示，公司正在研究扩产，产能及产出都将倍增。

扩产的规划研究将在今年底前或2017年初完成，时程上将配合天齐规划中的2019年初创公司。

智利境内也有类似的扩充行动，不过该行动目前受到围绕SQM的黑暗政治脉络所掣肘。

FMC本身似乎坚信，可以通过将现有的锂资源转为用于电池的产品，从而使氢氧化物产能提高两倍。

这个立场让一些锂行业专家不禁皱起了眉头，但FMC表示，“我们的生产网络非常灵活，只要客户有需要，我们就可以扩充产能或加速扩张计划。”

**新企业接踵而至**

与此同时，四大生产商正面临第一波挑战者的到来。

目前，Orocobre(ORE.AX)旗下阿根廷Salar de Olarez卤水提炼业务正在加紧生产。

提炼出高纯度锂，同时杂质含量符合要求，这是一项棘手的工作，Orocobre自从去年投产以来，已经体验到了一些初期问题的困扰。

不过该公司计划在截至2017年6月的财年生产1.5万吨碳酸锂，较投产第一年的6,900吨大幅提高。

而且，在Orocobre之后，还会有更多企业接踵而至。

等到这些企业涌入时，锂价到底在什么水平，还是一个大问号。

现有企业能否通过增产吓退后面的跃跃欲试者？抑或是，从这样的短缺导致的种种牛市迹象来看，会不会倾所有企业之力仍不能满足预期中的超强需求增长？

我们现在看到的，只是一场战役的初期战略部署，而这场战役会打上很多年。(完)