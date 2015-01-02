《热点透视》立陶宛加入欧元区，为欧元点亮微弱的希望之光

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briancon;编译 许娜

路透伦敦12月31日 - 高通胀曾让立陶宛2007年加入欧元区的申请以失败告终。八年过后，在经历了大衰退和欧元区危机之后，这个波罗的海小共和国终于成为欧元区第19个成员国。对饱受非议的欧元而言，立陶宛(入欧)的决心在一片自我质疑声浪中带来了一股微弱的希望之光。在立陶宛，欧元怀疑论并不吃香：近三分之二的民众都支持采用欧元。

对这个波罗的海共和国来说，此举既是出于政治意愿，同样也是一个金融决定。有些讽刺的是，这发生在欧元区似乎即将再次因希腊而爆发生存危机之际。立陶宛甚至可能无法从欧元区成员国身份中获得很大的好处。立陶宛货币立特自2002年起便开始盯住欧元，该国经济表现已经好于欧洲其他国家，继2014年成长2.7%后，2015年更有望增长3%。

立陶宛将得到的是在欧洲央行的一个席位，从此能够为货币政策献言献策，而不只是听命于它。立陶宛还能为国内银行系统争取到欧洲央行的贷款。受加入欧元区的预期提振，立陶宛10年期公债收益率(殖利率)也已降至1.8%左右，介于西班牙和意大利公债收益率之间。

立陶宛加入欧元区是因为它必须加入，就像除了英国和丹麦以外的其他欧盟成员国一样。但它也本可以选择推迟加入，就像波兰和捷克那样。立陶宛认为欧洲是对抗俄罗斯经济危机及其独断政治的一个避难所、一种文化、一个经济体以及一个壁垒。该国希望，与爱沙尼亚和拉脱维亚一起被视为欧洲核心的一部分。