《热点透视》立陶宛加入欧元区 为欧元点亮微弱的希望之光

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briancon;编译 许娜

路透伦敦12月31日 - 高通胀曾让立陶宛2007年加入欧元区的申请以失败告终。八年过后，在经历了大衰退和欧元区危机之后，这个波罗的海小共和国终于成为欧元区第19个成员国。对饱受非议的欧元而言，立陶宛(入欧)的决心在一片自我质疑声浪中带来了一股微弱的希望之光。在立陶宛，欧元怀疑论并不吃香：近三分之二的民众都支持采用欧元。

对这个波罗的海共和国来说，此举既是出于政治意愿，同样也是一个金融决定。有些讽刺的是，这发生在欧元区似乎即将再次因希腊而爆发生存危机之际。立陶宛甚至可能无法从欧元区成员国身份中获得很大的好处。立陶宛货币立特自2002年起便开始盯住欧元，该国经济表现已经好于欧洲其他国家，继2014年成长2.7%后，2015年更有望增长3%。

立陶宛将得到的是在欧洲央行的一个席位，从此能够为货币政策献言献策，而不只是听命于它。立陶宛还能为国内银行系统争取到欧洲央行的贷款。受加入欧元区的预期提振，立陶宛10年期公债收益率(殖利率)也已降至1.8%左右，介于西班牙和意大利公债收益率之间。

立陶宛加入欧元区是因为它必须加入，就像除了英国和丹麦以外的其他欧盟成员国一样。但它也本可以选择推迟加入，就像波兰和捷克那样。立陶宛认为欧洲是对抗俄罗斯经济危机及其独断政治的一个避难所、一种文化、一个经济体以及一个壁垒。该国希望，与爱沙尼亚和拉脱维亚一起被视为欧洲核心的一部分。

欧洲其他国家以及欧盟政府可以从立陶宛及其他波罗的海国家身上学到很多。显然，欧元只有在为结成更紧密政治联盟铺路的情况下才具有意义。遗憾的是，考虑到欧洲大陆其他国家的政治环境，这个信号很难传递出去。(完)

(译文审校 高琦)

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