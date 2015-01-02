立陶宛成为欧元区第19国 央行总裁强调地缘政治意义

路透维尔纽斯1月1日 - 立陶宛于周四午夜正式加入欧元区，成为第19个成员国。前主人俄罗斯频频炫耀军事实力，立陶宛希望在欧洲找到依靠。

1990年立陶宛率先脱离前苏联宣布独立，但却是三个波罗的海国家中最后一个加入欧元区的。在可预见的未来，也不会再有哪个国家加入欧元区：其他欧盟成员国至少要等两年，甚至更长时间之后才会加入欧元区。

立陶宛希望，加入欧元区会促进本国贸易、降低借款成本，从而帮助本国经济复苏。该国在2009年全球金融危机最严重的时期经济萎缩15%。

但立陶宛央行总裁Vitas Vasiliauskas强调加入欧元区的地缘政治意义：这使立陶宛牢牢地置身于西欧范围之内。

“你还生活在原来的环境，你必须记住这一点，”他在谈到加入欧元区的意义时对路透记者表示。他指的是该地区近期紧张局势升级。

尽管政治紧张局势加剧，但立陶宛的信用评级高居投资级之内。评级机构惠誉预计，立陶宛2015年经济成长率将达到3.5%，是欧元区总体水平的三倍。

但对于采用欧元仍存在较大分歧。民调显示，立陶宛300万民众中有半数仍不确信，弃用立特(立陶宛货币)是个好主意。

Eurobarometer的调查显示，四分之三的民众预计，采用欧元之后物价会上涨；近三分之二的民众担心，立陶宛将丧失部分独特性。(完)

(编译 王颖；审校 张涛)

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