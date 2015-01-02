立陶宛成为欧元区第19国 央行总裁强调地缘政治意义

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透维尔纽斯1月1日 - 立陶宛于周四午夜正式加入欧元区，成为第19个成员国。前主人俄罗斯频频炫耀军事实力，立陶宛希望在欧洲找到依靠。
1990年立陶宛率先脱离前苏联宣布独立，但却是三个波罗的海国家中最后一个加入欧元区的。在可预见的未来，也不会再有哪个国家加入欧元区：其他欧盟成员国至少要等两年，甚至更长时间之后才会加入欧元区。
立陶宛希望，加入欧元区会促进本国贸易、降低借款成本，从而帮助本国经济复苏。该国在2009年全球金融危机最严重的时期经济萎缩15%。
但立陶宛央行总裁Vitas Vasiliauskas强调加入欧元区的地缘政治意义：这使立陶宛牢牢地置身于西欧范围之内。
“你还生活在原来的环境，你必须记住这一点，”他在谈到加入欧元区的意义时对路透记者表示。他指的是该地区近期紧张局势升级。
尽管政治紧张局势加剧，但立陶宛的信用评级高居投资级之内。评级机构惠誉预计，立陶宛2015年经济成长率将达到3.5%，是欧元区总体水平的三倍。
但对于采用欧元仍存在较大分歧。民调显示，立陶宛300万民众中有半数仍不确信，弃用立特(立陶宛货币)是个好主意。
Eurobarometer的调查显示，四分之三的民众预计，采用欧元之后物价会上涨；近三分之二的民众担心，立陶宛将丧失部分独特性。(完)
(编译 王颖；审校 张涛)
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。