保护散户需强化顶层制度设计 构建集体诉讼机制--人民日报

路透北京6月25日 - 人民日报海外版周三表示，证券制度应该把散户放在最高处，保护中小投资者的承诺要落到法律层面，强化顶层制度设计和立法保障；构建集体诉讼机制，鼓励股民维权、索赔。

文章称，A股市场长期以来存在的制度设计上的缺陷，导致股市各种乱象频发，使中小投资者深受其害，更是股市难以走出当前熊市的重要因素。

“从目前的法律法规来看，投资者维权是非常困难的一件事情，国内股市并没有集体诉讼机制，投资者要通过司法途径来维权，只能选择个人诉讼或共同诉讼。”文章援引财经评论员皮海洲表示。

违法成本低、监管执行不力使得部分上市公司一再知法犯法，即使上市公司最终被迫退市，但是由于法制的不健全，中小投资者难以通过法律手段获得赔付。

面对各类违法违规事件频发态势，监管部门不断加大处罚力度，同时也在逐步完善对股市的治理工作。

不过人民日报认为，只依靠重拳打击并不能完全根治当前股市乱象，只有从制度设计上改变长期以来形成的“重融资轻回报”的市场现状，围绕保护中小投资者利益制定股市改革方案，才能重建广大股民对股市的信心。

面对今年以来萎靡不振的A股市场，深陷泥沼的广大散户不得不选择远离股市。根据中登公司5月份统计月报显示，沪深两市当月合计日均新开A股账户数1.43万户，环比减少1,732户，降幅为10.78%。

改革当前饱受诟病的退市制度，已成为保护中小投资者利益刻不容缓的重要举措。专家指出，一方面要严格实施上市公司退市制度，建立市场化、法制化和常态化的退市机制；另一方面在退市过程中也要设法保护中小投资者利益，推出与退市制度配套的退市责任追究和赔偿机制、投资者司法救济机制，从而避免退市使中小投资者利益受到侵害。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对人民日报称，“保护中小投资者最好的办法，就是构建集体诉讼机制，鼓励股民维权、索赔。”

在董登新看来，新股发行体制与退市制度都只是针对IPO标准及退市标准所作的制度安排，它与投资者保护是两码事。投资者保护需要另外的制度匹配，比如通过建立集体诉讼机制，真正鼓励中小投资者维权、索赔，这就是对投资者的最好保护。

因此，不能硬将投资者保护之类的条款强行塞入IPO标准和退市标准中，这会扭曲或异化IPO标准和退市标准的特定制度目标。

中国A股IPO 6月中旬重启，但因新股发行市盈率相对较低，此次重启后的首次新股申购资金规模提升了逾两千亿元人民币，冻结资金规模达到5,617.4亿元。

中国股市沪综指周二震荡收涨9.566点或0.47%，上证A股成交额616亿元。分析师表示，新股申购资金陆续解冻令前期资金紧张局面有所缓解，但市场整体活跃度有所降低，盘中明显缺乏热点，观望氛围仍然浓厚。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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