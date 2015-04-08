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路透中文体育短讯 | 2015年 4月 8日 星期三 13:46 BJT

刘翔宣布退役

奥运金牌得主刘翔周二宣布退役，结束了他创下多项纪录和被伤病困扰的职业生涯。2004年在雅典奥运会男子110米栏决赛中，刘翔成为第一位夺得男子田径项目奥运会金牌的中国选手，在中国成为了偶像级人物。2006年，在瑞士洛桑田径超级大奖赛中，刘翔以12秒88打破了尘封13年的世界纪录。路透
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