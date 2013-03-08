刘明康：利率市场化势在必行 且应先于汇率市场化

路透北京3月8日 - 全国政协委员、前中国银监会主席刘明康周五表示，利率市场化已经势在必行，且利率市场化应较汇率市场化先行。

他在“两会”(全国人大和政协会议)间隙对记者表示，必须先有利率的市场化，才有汇率的市场化，以及资本项下的自由流动。不过他并称，这不是一个严格的顺序，中间存在互相包含的关系。

“问题在于市场基础设施的机制建设限制在这里，否则就没有科学的价格发现，也没有好的风险对冲。所以我觉得我们到了一个加快建设的时候。”他说。

国家发展和改革委员会本周二向“两会”提交2013年中国经济社会发展总体要求和目标的报告，提出要增强经济发展的内生活力和动力，要稳步推进利率和人民币汇率市场化改革，扩大人民币跨境使用。

在回答利率市场化下一步可能的具体措施，比如是否会打掉存款利率上限的问题时，刘明康表示，实际上存款利率上限已经被严重打破。

他称，“因为大家都在做理财，每家银行都推出一个一定期限的理财产品，大概回报率在(百分之)三点多，四点多。银监会对理财产品还是监管的，不能只是成为一个存款的变相替代。但某种意义上来讲，这么做就是因为银行吸收存款越来越难，大家期待的回报率越来越高。”(完)

(发稿 康熙泽/林琦/谢衡；审校 张喜良)

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