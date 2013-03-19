大力发展资产证券化 将银行表内资产转给投资者--人行官员

路透上海3月19日 - 中国人民银行副行长刘士余表示，当前商业银行贷款的持续增长已经导致在资本市场融资对实体经济产生溢出效应，其贷款增长和资本补充的交替不可持续，唯一出路和办法就是大力发展资产证券化，把银行的表内资产，通过资产证券化转给更多的市场投资者。

目前中国主要大型和全国性商业银行多已上市，通过资本市场融资成为其补充资本的重要手段。除了配股等常规方法外，银行还可发行可转债、符合规定的次级债来完成补充资本的目的。

证券时报周二引述刘士余并称，当前中国经济增长的特点是投资驱动，应对影子银行保持警惕。一方面要相应加强法制建设，另一方面也需要监管能力的建设。下一步迫切需要央行、银监会、证监会、保监会、国家外汇管理局及财政部等部门之间建立分工清晰、规则明晰的协调信息共享机制。

“我担心影子银行资金进入房地产，或者一些资质状况不佳的地方政府融资平台，这可能会产生比较大的风险。因为影子银行的产品横跨货币市场和资本市场。这种转换之后，有可能会产生跨市场的风险。”他说。

银监会数据显示，中国商业银行2012年末存贷比65.3%，同比上升0.5个百分点；加权平均资本充足率13.3%，同比上升0.5个百分点；加权平均核心资本充足率为10.6%，同比上升0.4个百分点。

刘士余还指出，要完善金融体系，发展民营为主导的中小银行体系，以及积极推进汇率、利率市场化进程，将是未来10年的重中之重。

银行等金融机构是此前中国资产证券化市场的主力军，不过随着证券监管层对券商业务范围的不断放开，后者亦于近日获准开展资产证券化业务。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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