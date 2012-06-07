绝佳技术造就刘翔成顶尖高手--名宿

刘翔(中)5月19日在俄勒冈的比赛中。 REUTERS/Carlos Barria

路透北卡罗莱纳6月7日电(记者 Gene Cherry)---男子110米栏前世界纪录保持者内赫米亚(Renaldo Nehemiah)称，就像一位出色的工匠，刘翔能成为跨栏领域的顶尖高手，靠得不是速度，而是极为出色的技术。

“他也许是过去10年来该项目技术最出色的选手，”内赫米亚对路透表示，他本人曾在上世纪80年代保持该项目世界纪录达八年之久。

“对刘翔来说，树在那里的栏不是障碍。”

刘翔上周在俄勒冈跑出12秒87的佳绩，追平古巴劲敌罗伯斯保持的世界纪录，但因风速稍超标，不能被认可为平世界纪录。

“这场比赛的录像我看了一遍又一遍，”内赫米亚说，他曾在80年代有三年时间告别跨栏项目，加盟职业美式足球(NFL)旧金山49人队效力。

“他的技术那麽干净利落。”

不过，刘翔的绝对速度不够快。

“罗伯斯的速度要更快，”内赫米亚说。“如果两人跑百米的话，10场交手中罗伯斯可以赢七八次。”（完）

编译：王燕焜 发稿：

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