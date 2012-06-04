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路透中文体育短讯 | 2012年 6月 4日 星期一 15:35 BJT

刘翔跑出平世界纪录成绩 但比赛风速超标

刘翔周六国际田径联合会钻石联赛尤金站男子110米栏比赛中跑出了平世界纪录的12秒87成绩，只是因比赛时风速为每秒2.4米，较承认世界记录认可的最高风速每秒快出0.4米，未被任何为平世界纪录。对於刘翔而言，他要尽量避免伤病，以免重蹈四年前北京奥运会退赛的覆辙。

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