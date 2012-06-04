刘翔跑出平世界纪录成绩 但比赛风速超标

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透俄勒冈州尤金6月2日电（记者 Gene Cherry）---刘翔周六在男子110米栏比赛中跑出了平世界纪录的成绩，只是比赛中风速超标。但这位前世界记录保持者并没有把自己再次当成该项目的王者。
刘翔在国际田径联合会钻石联赛（Prefontaine Classic Diamond League）第四站尤金站跑出12.87秒的成绩後举手庆祝。他的这一成绩追平古巴选手罗伯斯（Dayron Robles）保持的世界记录，但因比赛时风速为每秒2.4米，较承认世界记录认可的最高风速每秒快出0.4米，他的这一记录未被认可。
或许意识到如此出色表现会令国内对他的期望上升，刘翔接受记者提问时表现相当低调。
当刘翔被问及是否认为自己会打破世界记录时，他说自己没去想这个问题。
但他的表现无疑给整个跨栏界带来冲击，尤其是对古巴选手罗伯斯。罗伯斯原本也参加尤金站比赛，但因签证问题退赛。
对於刘翔而言，他要尽量避免伤病，以免重蹈四年前北京奥运会退赛的覆辙。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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