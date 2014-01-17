刘煜辉出任广发证券首席经济学家

受高房价和高物价影响 大都市人才溢出现象初现端倪--智联
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路透香港1月17日 -随着中国金融市场快速发展，越来越多的学者正走出象牙塔，加入银行、券商的研究队伍。据一位知情人士周五透露，中国社科院金融研究所研究员刘煜辉已于近日正式加盟广发证券(000776.SZ)，任首席经济学家。
刘煜辉本人对上述消息不置可否，仅表示希望市场更多地关注他的观点。
同时任社科院金融重点实验室主任的刘煜辉，近年来在宏观经济领域的研究观点，颇受市场关注。刘煜辉此前曾任华泰证券首席经济学家，去年8月离任。
“广发证券是上市券商，曾经在中国证券市场上叱咜风云。希望刘煜辉的加盟，能重振广发在市场研究领域的威名。”这位知情人士称。
刘煜辉最新发表的报告指出，2014年的焦点在于如何解除中国的流动性压力。他认为资金供给端并没有太多办法，需求端则主要是看三个事是否允许发生：关厂、下马、和违约（也包括隐性的，对应的是债务重组）。
“如果这三个事发生，那就是实质上的减杠杆的开始。否则无解。”他在这份报告中称。这份报告显示，作者单位已署名为广发证券。
近些年，包括银行、券商在内的金融机构，纷纷推出首席经济学家制，这些经济学家一方面是对本机构的发展提供建议，另外则实质充当了企业形象代言人的身份。（完）
(发稿 路透中文部)
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