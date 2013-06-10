中国原铁道部部长刘志军周日受审 被控受贿逾六千万元

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委
路透北京4月9日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透北京6月10日 - 新华网周日报导称，当日在北京开庭审理原中国铁道部部长刘志军案，北京市检查院指控其于1986-2011年间收受财物6,460.54万亿元人民币，应以受贿罪、滥用职权罪追究刑事责任。法庭将择期宣判。
报导并引述北京市人民检察院第二分院指控称，上述时间中被告人刘志军利用职务便利，为邵力平、丁羽心等11人在职务晋升、承揽工程、获取铁路货物运输计划等方面提供帮助，非法收受上述人员给予的财物。
指控并称，在担任铁道部部长期间，刘志军违反规定，徇私舞弊，为丁羽心及其与亲属实际控制的公司获得铁路货物运输计划、获取经营动车组轮对项目公司的股权、运作铁路建设工程项目中标、解决企业经营资金困难等事项提供帮助。
“使丁羽心及其亲属获得巨额经济利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受特别重大损失，应以受贿罪、滥用职权罪追究刘志军的刑事责任。”上述指控称。
刘志军于2003-2011年任铁道部部长，期间主持中国铁路实现第五次和第六次大提速，并主持国内高铁建设，于2011年初涉嫌严重违纪被免职。2011年7·23甬温线特别重大铁路交通事故造成40人死亡、200人受伤后，国务院常务会议决定刘志军负主要领导责任，与其涉嫌严重违纪违法问题另案一并处理。(完)
(发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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