柳钢股份称母公司退出广西钢铁 与武钢联盟七年后生变

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月9日 - 中国大型钢企--柳州钢铁股份有限公司(601003.SS)周三公告称，控股股东广西柳州钢铁（集团）公司将退出广西钢铁集团公司。这意味着柳钢集团及广西国资委与武钢集团在联盟七年后出现变数。
公告显示，广西钢铁的股东大会已通过调整公司股权结构的议案，广西国资委从广西钢铁全部减资，柳钢集团退出广西钢铁，广西钢铁成为武钢集团的全资子公司，注册资本由现有468.37亿元人民币调减为80亿元。
柳钢集团持有柳钢股份82.51%股份。公告强调，目前柳钢股份生产经营一切正常。
2008年广西国资委与武钢集团签署重组合同，广西钢铁集团股东包括武钢集团和广西国资委，各持80%和20%股权，武钢集团以现金出资，广西国资委以持有柳钢集团的全部净资产出资。
当年，武钢与柳钢的联姻，被外界视为武钢投资建设广西防城港大型钢铁项目的必要一环，防城港项目最早由柳钢提出。防城港项目已于2012年5月开工，总投资逾600亿元，按年产能千万吨规模规划。
柳钢股份自6月中旬起持续停牌，因筹划重大资产重组。上一交易日该股报7.2元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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