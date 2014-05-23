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时事要闻 | 2014年 5月 23日 星期五 10:18 BJT

（修正）原四川汉龙集团董事局主席刘汉被判处死刑--央视

（修正以修改内文首段错别字）

路透北京5月23日 - 中国湖北咸宁市中级人民法周五判处原四川汉龙集团董事局主席刘汉和其弟弟刘维死刑。

据央视新闻微博消息，咸宁市中级人民法院今日上午对刘汉、刘维等36人组织、领导、参加黑社会性质组织罪以及故意杀人罪等一审公开宣判，并判处刘汉、刘维死刑。

根据检方指控，1993年以来刘氏兄弟等36人无视国家法律，组织、领导、参加黑社会性质组织，大肆进行违法犯罪活动。该犯罪团伙造成9人死亡。

据人民日报此前报导，刘汉集团之所以能坐大成势，一个很重要的原因就是当地一些党政和司法机关人员充当“保护伞”。(完)

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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