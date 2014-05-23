（修正）原四川汉龙集团董事局主席刘汉被判处死刑--央视

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
（修正以修改内文首段错别字）
路透北京5月23日 - 中国湖北咸宁市中级人民法周五判处原四川汉龙集团董事局主席刘汉和其弟弟刘维死刑。
据央视新闻微博消息，咸宁市中级人民法院今日上午对刘汉、刘维等36人组织、领导、参加黑社会性质组织罪以及故意杀人罪等一审公开宣判，并判处刘汉、刘维死刑。
根据检方指控，1993年以来刘氏兄弟等36人无视国家法律，组织、领导、参加黑社会性质组织，大肆进行违法犯罪活动。该犯罪团伙造成9人死亡。
据人民日报此前报导，刘汉集团之所以能坐大成势，一个很重要的原因就是当地一些党政和司法机关人员充当“保护伞”。(完)
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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