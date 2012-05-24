华置主席刘銮雄遭澳门起诉行贿及洗黑钱罪(更新版)

(新增细节和背景)

* 华置主席刘銮雄被澳门起诉涉行贿及洗黑钱

* 涉及五幅由澳门前高官欧文龙的批地

* 澳门日报指罗杰承同被起诉

* 华置股份停牌

路透香港5月24日电---卷入澳门前高官欧文龙贪污案的华人置业集团(0127.HK)大股东兼主席刘銮雄,遭澳门当局提出其触犯行贿及清洗黑钱罪的控诉,并将排期审讯.华置股份周四暂停买卖.

华置周三晚的公告指出,澳门刑事起诉法庭在预审程序中,正式受理检察官就收购澳门(乙+水)仔伟龙马路接邻澳门国际机场的五幅土地(现时由华置发展名为"御海.南湾"的高档住宅项目),对刘銮雄提出触犯行贿及清洗黑钱罪的控诉.

至于同卷入案中的香港商人罗杰承亦将被起诉.据澳门日报周四报导,刘銮雄及罗杰承涉一项行贿作不法行为罪及一项洗黑钱罪,移送初级法院排期审讯.

刘銮雄上月17日曾发出公告澄清,刘氏只被要求作为证人出席聆讯,并不涉及欧文龙案.

澳门日报的报导称,在前运输工务司司长欧文龙第三阶段审讯中,控罪指欧文龙涉嫌收受2,000万港元贿款,让刘銮雄及罗杰承公司成功获批澳门国际机场对面五幅土地.而罗杰承当时在法院上作供称,他当时指该2,000万港元给予建筑商人何明辉作土地开发的前期费用,并按何明辉要求汇款入某户口,其後才知悉款项存入欧文龙控制的一家空壳公司.

罗杰承此前表示,他於2005年买入Moon Ocean这家公司,其後将股份悉数售予刘銮雄.而Moon Ocean持有涉案的五幅土地.

据上一期的壹周刊访问罗杰承的报导,对於案中关键证物,一张由刘銮雄及其弟刘銮鸿签名,最终存入欧文龙控制公司户口的2,000万港元支票,罗氏的解释是"被人利用我们来找数";并透露早在三年前,港澳的相关部门已找他们调查过,但有很多文件证明他们并不知情.报导并指,刘銮雄已委聘澳门知名大律师欧安利作代表.

罗杰承为香港博美投资集团主席,投资业务广泛,包括房地产、财务融资、唱片公司、大型表演、书籍出版、市场推广、餐饮业等.他亦是两支本地足球队南华和天水围飞马的班主.

至于人称"大刘"的刘銮雄,因擅长财技而有"股坛狙击手"之称,旗下上市公司包括华置、至祥置业(0112.HK)及金匡企业(0286.HK).

早前香港大型蓝筹发展商--新鸿基地产(0016.HK)两名联席主席郭炳江和郭炳联卷入与前政务司司长许仕仁的贪污案而被拘捕後,其後他们的兄长郭炳湘亦遭廉政公署拘捕,令市场忧虑牵连范围恐愈来愈广.但郭氏兄弟等目前尚未被提出控告.

华置周三收报9.82港元,过去一个月下跌9.5%.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。