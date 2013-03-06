刘明康：银行业利润增速下降是正常回归

路透北京3月6日 - 中国前银监会主席刘明康表示，中国商业银行的整体利润水平还比较高，因此高利润增速下降回归是正常的。

刘明康周二在“两会”（全国人大和政协会议）间隙做上述表示.他并称，虽然欧美多数国家都推迟了新资本协议，但中国仍然坚持今年逐步分年度实施新资本管理办法，这对银行来说并不苛刻，因银监会也在不断调整监管口径，柔性管理，使新资本管理办法更加合理，更加符合国情。

根据银监会的最新统计，商业银行2012年全年累计实现净利润1.24万亿元，同比增长18.9%；平均资产利润率为1.3%，与去年同期持平；平均资本利润率19.8%，同比下降0.6个百分点。同时去年以来多家上市银行的净利润增速都出现同比或环比下降，部分增速甚至进入个位数水平。

刘明康认为，相比GDP和税收的增速，国内银行目前的盈利水平已属较高，他认为国内银行ROA能够在1%，资本利润率能够在15%，就是不错水平。

“商业银行对自身盈利水平的下降是有准备的，有具体方针和统筹考虑。”他表示。

而对于中国的银行业今年开始实施的资本新规，刘明康表示此项政策并不严厉，除了银监会的柔性应对外，资本新规在银行防范金融风险，防范不良资产反弹方面都有重要作用。

2012年6月7日，银监会发布了《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称《资本办法》），《资本办法》于2013年1月1日起施行，银监会还发布了过渡期安排等措施。（完）

(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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